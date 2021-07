Razzien bei Verdächtigen

Polizei sucht Wien-Mitwisser in Deutschland

07.07.2021, 11:34 Uhr | dpa

Bundespolizisten: Ermittler stürmten in der Nacht zwei Wohnungen in Osnabrück und Kassel. (Symbolfoto) (Quelle: Björn Trotzki/imago images)

Bei einem islamistischen Anschlag in Wien wurden vor acht Monaten vier Menschen getötet. Jetzt hat die Polizei die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Mitwissern in Deutschland durchsucht.

Wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte, sollen die beiden Islamisten aus Osnabrück und Kassel mit dem getöteten Attentäter bekannt gewesen sein und von dessen Attentatsplänen gewusst haben. Ihnen wird vorgeworfen, die Sicherheitsbehörden dennoch nicht vor der Tat gewarnt zu haben.

Sie löschten die Spuren

Demnach haben die Ermittler inzwischen Hinweise darauf, dass die beiden Männer, ein Kosovare und ein Deutscher, seit einem Besuch bei dem späteren Attentäter im Juli 2020 von dessen Absichten wussten. So hätten sie am Tag des Anschlags schon vor Beginn angefangen, auf ihren Handys und in sozialen Netzwerken ihre Kommunikation mit dem Attentäter zu löschen. Bei dem Besuch sei es zu Treffen mit weiteren Personen des islamistischen Kreises aus Deutschland und Österreich gekommen sein.

Das DNA-Profil einzelner Teilnehmer dieser Treffen soll auch auf den bei dem Anschlag genutzten Waffen und an dem vom Attentäter getragenen Siegelring des IS gefunden worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft weiterhin mit.