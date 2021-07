Video sorgt für Wirbel

Polizei fixiert Randalierer – Ermittlungen gegen Beamten

20.07.2021, 10:57 Uhr | dpa

Ein Polizeieinsatz am Sonntag in Göttingen sorgt für Diskussionen: Ein aggressiver Mann hatte in der Innenstadt randaliert. Beamte versuchten ihn festzunehmen und wurden dabei attackiert. Ein verstörendes Video zeigt die Szenen.



Nach einem Polizeieinsatz gegen einen mutmaßlich aggressiven Mann in der Göttinger Innenstadt am Sonntag hat die Polizei Untersuchungen angekündigt. Das Verfahren werde aus Neutralitätsgründen für die weiteren Ermittlungen nach Hildesheim abgegeben, teilte die Göttinger Polizei am Montag mit. Zuvor hatte ein auf Twitter veröffentlichtes Video eines Augenzeugen für Entrüstung und Diskussionen gesorgt. Darauf schlägt ein Beamter dem Mann ins Gesicht, bevor er niedergedrückt wird.

Das Video zeigt insgesamt vier Beamte, die den Mann auf den Boden drücken, um ihn an Beinen und Händen zu fixieren. Dabei drückt einer der Beamten dem Mann mit dem Knie den Kopf auf das Straßenpflaster. Blutspuren sind auf dem Boden zu sehen. Die veröffentlichte Aufnahme gebe aber lediglich einen Ausschnitt des kompletten Geschehensablaufes wieder, teilte die Polizei weiter mit.

Angriff auf Polizisten ging dem Einsatz der Beamten voraus

Eine erste Sichtung der Bodycam-Aufnahme eines Beamten habe indes ergeben, dass dem Handeln des Polizisten ein körperlicher Angriff des 28-Jährigen vorausging. Dem Polizeibericht zufolge dokumentiert das Video, wie der aggressive Mann, unmittelbar nachdem er den Beamten umklammert hatte und gemeinsam mit ihm auf den Boden gestürzt war, auf den Polizeikommissar einschlug.

Laut Polizei war der 28 Jahre alte Mann schon zuvor in der Göttinger Innenstadt durch aggressives Reden aufgefallen. Vorbeifahrende Streifenwagen habe er mit Gesten provoziert. In der Nähe des Göttinger Kornmarktes habe er sich dann einer Funkstreife in den Weg gestellt, das Auto am Weiterfahren gehindert und habe aggressiv und provozierend gegen die Beamten gestikuliert.

Schläge und Tritte gegen Polizisten

Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, sei er erneut aggressiv geworden und bedrohlich auf die Beamten zugegangen. Versuche, ihn zu beruhigen, seien fehlgeschlagen. Als einer der Polizisten ihn überwältigen wollte, seien beide zu Boden gegangen, und der Mann habe sich mit Schlägen und Tritten gewehrt. Sowohl der 28-Jährige als auch der 31-jährige Beamte seien verletzt worden.

Gegen den 28-Jährigen wird unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt. Weil er nach Polizeiangaben auch ein Messer bei sich führte, wurde zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Gegen den Polizeikommissar wird wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt.