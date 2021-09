Zeugen gesucht

Leiche in Waldstück entdeckt – Verbrechen vermutet

12.09.2021, 15:24 Uhr | lw, t-online

Der Fund einer Leiche gibt der Polizei im baden-württembergischen Freudenstadt Rätsel auf. Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Eine unidentifizierte Leiche ist in einem Wald in Freudenstadt (Baden-Württemberg) entdeckt worden. Aufgrund der Umstände geht die Polizei Pforzheim von einem Gewaltverbrechen aus, hieß es in einer Pressemitteilung. Der Leichnam sei demnach an der Bundesstraße 8, etwa 800 Meter nach Kniebis in Richtung Freudenstadt in Höhe einer Parkbucht gefunden worden.

Die Polizei ermittle nun zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat sowie der Identität der toten Person. Das Geschlecht wurde nicht genannt. Mit weiteren Details ist der Nachrichtenagentur dpa zufolge erst Anfang der Woche zu rechnen. Mögliche Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.