Mordermittlungen in Hamm

Leiche einer 25-Jährigen in Parkanlage entdeckt

19.09.2021, 19:09 Uhr | dpa

Im nordrhein-westfälischen Hamm hat ein Passant die Leiche einer jungen Frau in einer Grünanlage gefunden. Die Polizei hat ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen Mordes.

In einer Grünanlage in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist eine Frauenleiche gefunden worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Toten handele es sich um eine 25-Jährige, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Sonntag.



Demnach hatte ein Passant die teilweise unbekleidete Leiche am Sonntagmorgen in der Grünanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts entdeckt. Sie sollte noch am Sonntag obduziert werden. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Zuvor hatten Radio Lippewelle Hamm und weitere Medien berichtet.