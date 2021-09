Ermittlungen dauern an

16-Jährige in Sachsen getötet – Jugendlicher festgenommen

23.09.2021, 12:53 Uhr | AFP, dpa, lw

Im Fall der 16-jährigen Getöteten aus Sachsen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten durchsuchten seine Wohnung. Bis zuletzt hatten die Eltern der Jugendlichen vor Selbstjustiz gewarnt.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen im sächsischen Großröhrsdorf ist ein Jugendlicher vorläufig festgenommen worden. Die Wohnung des 15-Jährigen in dem ostsächsischen Ort wurde am Donnerstag durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Görlitz mitteilten. Die Ermittlungen zum Motiv und zu den Umständen der Tat dauerten an.

Zuletzt waren die Ermittler zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Sie konzentrierten sich auf das Umfeld des Opfers, wobei der 15-Jährige in den Fokus geriet. Ein Richter soll über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden.

Die 16-Jährige war am Mittwoch vergangener Woche getötet worden. Zeugen fanden das schwer verletzte Opfer in einem Garagenkomplex. Rettungskräfte reanimierten die Jugendliche zunächst und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlag.

Eltern warnten vor Selbstjustiz

Mehrere Medien berichteten, die Jugendliche sei mit einem Messer attackiert worden. Auch über einen möglichen Streit mit dem gesuchten Mann wurde spekuliert. Das bestätigte die Polizei bislang nicht.

Nach der Tat meldeten sich auch die Eltern der 16-Jährigen zu Wort und warnten vor Selbstjustiz. "Wir bitten hiermit die Öffentlichkeit, die Ermittlungen den erfahrenen Polizeibeamten der Mordkommission zu überlassen", ließen sie über ihren Anwalt mitteilen. Der "Bild" zufolge seien in sozialen Netzwerken Namen und Fotos von Mitbürgern geteilt worden, ohne konkrete Anhaltspunkte zum Täter zu haben. Einer der beschuldigten Männer musste demnach von der Polizei vor Selbstjustiz geschützt werden.