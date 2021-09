Kamera-Aufnahmen

Neue Details zum Fall Rebecca Reusch veröffentlicht

Wendung im Vermisstenfall Rebecca Reusch? Die Staatsanwaltschaft hat Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Sie belegen eine Theorie, was mit der damals 15-Jährigen geschah.

Am 18. Februar 2019 verschwand die damals 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin. Der Fall ist bis heute ungeklärt, noch immer fehlt von ihr jede Spur. Sie hatte damals bei ihrer Schwester übernachtet und war zur Zeit ihres Verschwindens mit ihrem Schwager allein in dem Haus. Der hatte damals ausgesagt, sie habe das Haus verlassen.

Der Wagen des Schwagers war wenig später auf der Autobahn in Richtung Polen von einer Kamera aufgenommen worden. Staatsanwaltschafts-Sprecher Martin Steltner erklärte t-online im Februar 2021, der Schwager sei schnell ins Visier der Ermittler geraten, weil es keine Belege dafür gebe, dass die Jugendliche das Haus ihrer Schwester wirklich verlassen habe. Bislang gibt es allerdings keine Beweise dafür, dass er etwas mit dem Verschwinden der Jugendlichen zu tun hat.



Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet

Ermittler haben im Laufe der Suche nach Rebecca immer wieder Hinweise von Zeugen erhalten. Einige erklärten, sie hätten Rebecca auch noch am 18. Februar an einer Bushaltestelle gesehen. Nun haben die Ermittler Überwachungsaufnahmen von Kameras der Buslinien ausgewertet. Eine Kamera, die an einer Bäckerei an der Haltestelle angebracht worden war, zeigt genau auf die Stelle, wo Rebecca gestanden haben soll.



Doch auf den Aufnahmen sei Rebecca nicht zu sehen, berichtet Martin Glage, leitender Staatsanwalt, der "Bild"-Zeitung. "Das wurde weitreichend und mehrfach überprüft, aber auf den Videokameras in den Bussen war sie nicht zu sehen." Auch andere Hinweise, wonach Rebecca nach dem Tag ihres Verschwindens noch gesehen worden sein soll, kann die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen.

Diese neuen Fakten unterstützen die Theorie der Ermittler, dass die Jugendliche das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Auch ihr Handy war an dem Morgen abgeschaltet und danach nie wieder in Betrieb genommen worden.