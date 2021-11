Nach vier Wochen Suche

Vermisste vierjährige Cleo in verschlossenem Haus gefunden

02.11.2021, 23:05 Uhr | t-online

Vor drei Wochen verschwand ein vierjähriges Mädchen von einem Campingplatz in Australien. Nun haben die Ermittler das Kind wohlbehalten in einem verschlossenen Haus gefunden.

Ihr Fall erinnerte an dem der spurlos verschwundenen Maddie McCann im Jahr 2007 – hat jedoch nun ein scheinbar gutes Ende genommen: Die vier Jahre alte Cleo Smith ist nach wochenlanger Suche gefunden worden. Das Mädchen war bei einem Campingausflug mit ihrer Familie in Westaustralien verschwunden. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus.



Wie die australische Polizei nun mitteilte, wurde das Kind in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) ein einem verschlossenen Haus in der Kleinstadt Carnavon entdeckt. Als die Beamten gegen 1 Uhr in das Haus eindrangen, fanden sie die Vierjährige in einem der Zimmer. "Mein Name ist Cleo", soll sie auf Nachfrage der Ermittler geantwortet haben.

Die genauen Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Ein Mann wurde festgenommen und wird befragt. Cleo sei wieder bei ihren Eltern.