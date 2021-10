Ähnlichkeiten zu Maddie McCann

Neue Details im Fall der vermissten vierjährigen Cleo bekannt

27.10.2021, 11:42 Uhr | t-online

Vor zehn Tagen verschwand ein vierjähriges Mädchen von einem Campingplatz in Australien – und wird seither vermisst. Die Ermittler gehen mittlerweile von einer Entführung aus. Jetzt wurden neue Details bekannt.

In dem Fall der verschwundenen vierjährigen Cleo, die vor zehn Tagen von einem Campingplatz in dem australischen Ort Macleod verschwand, gibt es neue Hinweise: Offenbar wurde in der Nacht des Verschwindens zwischen 3 und 3.30 Uhr ein Auto in der Nähe beobachtet.

Die Ermittler wollten nun mit dem Autofahrer sprechen. Die Person oder die Personen in dem Fahrzeug seien dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. "Wir wollen wissen, wer sie sind und was sie dort taten", sagte einer der Ermittler, Rod Wilde. Der Fahrer sei jedoch explizit kein Verdächtiger, berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian".

Belohnung in Millionenhöhe ausgesetzt

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Vierjährige aus dem Zelt der Familie heraus entführt wurde. Das schrieben Medien übereinstimmend. Der Mutter des Mädchens sei gegen 6 Uhr morgens aufgefallen, dass ihre Tochter fehle. Der Reißverschluss des Zeltes habe offen gestanden – in einer Höhe, die das kleine Kind selbst nicht erreicht haben könne. Die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtet von einem Video, in dem die Mutter in Tränen ausbricht und den mutmaßlichen Entführer dazu auffordert, das Kind zurück zu seiner Familie zu bringen.

Am Donnerstag hatte die Regierung des australischen Bundesstaates Westaustralien bis zu einer Million australischer Dollar (umgerechnet rund 644.000 Euro) für Hinweise zum Verschwinden des Mädchens ausgeschrieben.

Ähnlichkeiten zum Fall Maddie

Der Fall erinnert an die bis heute vermisste Maddie McCann, die vor 13 Jahren in einer Ferienanlage in Portugal verschwand. Das Kind war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend aßen. Trotz groß angelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von dem Mädchen fehlt noch immer jede Spur.

Im vergangenen Juni trat dann eine überraschende Wendung ein: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig leitete Mordermittlungen gegen einen inhaftierten deutschen Sexualstraftäter ein. Bis heute gibt es keine Hinweise, was genau mit Maddie geschah und ob das Kind noch am Leben ist.