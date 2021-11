"Ich brauche Hilfe"

TikTok-Geste rettet entführtes US-Mädchen

08.11.2021, 00:10 Uhr | wan, t-online

Ein TikTok-Video hat einem Mädchen in den USA wohl das Leben gerettet: Die als vermisst gemeldete 16-jährige machte eine in dem Videonetzwerk gelernte Geste zu Verkehrsteilnehmern, die für "Ich brauche Hilfe" steht.

Dank einer Hilfe-Geste, die auf der Videoplattform TikTok verbreitet wurde, ist ein Mädchen in Asheville, Nord-Kalifornien, gerettet worden. Das berichtet der US-Sender CNN. Die 16-jährige war bereits am Dienstag von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Am Donnerstag beobachtete ein Verkehrsteilnehmer eine junge Frau, die offenbar sehr aufgeregt war, in einem Auto. Sie machte ein Handzeichen, dass auf der Videoplattform Tiktok als Hilfesignal beworben wurde.



Es steht für "Ich brauche Hilfe – Häuslicher Missbrauch". Zuerst wird die Innenfläche der Hand mit eingeklapptem Daumen gezeigt. Dann schließen sich die Finger um den Daumen. Das Opfer hatte gegenüber der Polizei erklärt, die Geste auf TikTok gesehen zu haben. Sie wird unter anderem von der kanadischen Women's Foundation propagiert.

Der Autofahrer erkannte die Lage und informierte die Polizei. Diese konnten den Fahrer stoppen und festnehmen. Er wird wegen Entführung und versuchter sexueller Belästigung angeklagt.