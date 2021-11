In Ostwestfalen

Spaziergänger finden Leiche auf Acker

29.11.2021, 12:58 Uhr | dpa

Blick von der Burg Desenberg in Ostwestfalen: In den Feldern bei Warburg ist eine Leiche entdeckt worden. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

In der Nähe von Warburg in Nordrhein-Westfalen haben Fußgänger am Sonntag einen grausigen Fund gemacht: Bei ihrem Feldspaziergang entdeckten sie eine Leiche. Die Ermittlungen laufen.

Fußgänger haben am Sonntag bei Warburg südöstlich von Paderborn auf einer Ackerfläche eine Leiche gefunden. Nach Angaben der Polizei in Bielefeld wird derzeit in alle Richtungen ermittelt.



Ein Sprecher kündigte am Montagmorgen für den weiteren Tagesverlauf eine Pressemitteilung zu dem Fall nahe der Landesgrenze zu Hessen an. Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" online über den Fund berichtet.