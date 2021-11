Ermittlungen in den USA

Vater soll vier Kinder und Großmutter getötet haben

30.11.2021, 08:54 Uhr | AFP

In den USA soll ein Vater seine vier Kinder erschossen haben (Symbolbild). (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

Familientragödie in den USA: Ein Mann steht unter Verdacht, fünf Menschen erschossen haben – darunter vier Kinder. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Ein Vater soll in den USA seine vier Kinder und ihre Großmutter getötet haben. Der 29-Jährige sei nach den tödlichen Schüssen nahe Los Angeles festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Alle fünf Opfer waren demnach am Sonntagabend in der Kleinstadt Lancaster durch Schüsse in den Oberkörper getötet worden. Laut einem Bericht der "Los Angeles Times" ist der mutmaßliche Täter ein früherer Wachmann, dessen Waffenschein eingezogen worden war.

In den USA sterben Jahr für Jahr rund 40.000 Menschen durch Schusswaffen, immer wieder wird das Land durch Schusswaffenmassaker erschüttert. Vorstöße für eine Verschärfung des Waffenrechts scheitern aber immer wieder am Widerstand von Republikanern und der Waffenlobby.