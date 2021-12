Hintergründe unklar

Mann mit Waffe sorgt für Blockade von UN-Hauptquartier

02.12.2021, 21:11 Uhr | dpa

Der Sitz der Vereinten Nationen in New York wurde am Donnerstag abgeriegelt: Mehr als zwei Stunden lang war ein Mann mit einer langen Waffe davor auf und ab gelaufen.

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Donnerstag für eine vorübergehende Blockade des UN-Hauptquartiers in New York gesorgt. Der Unbekannte war am Donnerstag mehr als zwei Stunden lang mit einer langen Waffe, vermutlich einer Schrotflinte, vor dem Hochhaus am East River in Manhattan auf und ab gelaufen. Die Waffe hatte er dabei auf sich gerichtet.



Schließlich ergab er sich einem Großaufgebot der Polizei, die sogar ein spezielles Kettenfahrzeug einsetzte. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.