War es Mord?

Landwirt tot in Jauchegrube gefunden

21.01.2022, 18:54 Uhr | dpa

Kriminalfall auf dem Land: In Bayern wurde ein Bauer tot von Rettungskräften aufgespürt. Er wurde bereits vermisst. Nun ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts.

Im bayerischen Landkreis Erding haben Such- und Rettungskräfte einen vermissten Landwirt tot in einer Jauchegrube gefunden. Die Polizei kann neben einem möglichen Unfall auch eine Einwirkung durch Dritte – also ein mögliches Tötungsdelikt – derzeit nicht ausschließen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag in Ingolstadt mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion des Leichnams angeordnet, hieß es. Der Tote war am Mittwochabend im Bereich der Gemeinde Bockhorn gefunden worden.