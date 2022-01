Vorfall in der Nähe von Tokio

Berichte: Geiselnahme in Japan – Arzt vermutlich tot

28.01.2022, 08:18 Uhr | AFP

Ein Polizeiauto in Japan (Archivfoto): Bei einer Geiselnahme in der Nähe von Tokio ist Berichten zufolge ein Arzt ums Leben gekommen. (Quelle: Richard Atrero de Guzman)

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Japan einen Arzt nach einem Hausbesuch als Geisel genommen. Zwei Pfleger wurden verletzt. Die Polizei verhandelt die ganze Nacht. Der Arzt überlebt offenbar nicht.

Ein Mann hat in Japan einen Arzt als Geisel genommen und einen Pfleger angeschossen. Wie der Sender NHK am Freitag berichtete, konnte die Polizei den mutmaßlichen Geiselnehmer in der Nähe von Tokio am Morgen festnehmen. Der Arzt könnte indessen tot sein. Laut NHK befand er sich im Herz-Lungen-Stillstand, womit in japanischen Medien häufig Todesfälle beschrieben werden, bis der Tod offiziell im Krankenhaus erklärt wurde.

Der 44-jährige Arzt war Medienberichten zufolge am Donnerstagabend zusammen mit zwei Pflegern zu einem Kondolenzbesuch im Haus des Verdächtigen in der Stadt Fujimino, um einem verstorbenen Familienmitglied die letzte Ehre zu erweisen. Dabei griff der Verdächtige, der laut Polizei zwischen 50 und 70 Jahre alt ist, die drei Gäste an.

Ein Pfleger wurde angeschossen und schwer verletzt. Er wurde laut Medienberichten im Krankenhaus behandelt und befand sich bei Bewusstsein. Der zweite Pfleger wurde mit Pfefferspray besprüht und auf eine Polizeiwache in Sicherheit gebracht. Den Arzt behielt der mit einer Pistole bewaffnete Verdächtige über Nacht als Geisel.



Berichten zufolge hatte die Polizei die ganze Nacht über mit dem Geiselnehmer verhandelt. Waffengewalt ist in Japan äußerst selten, der Besitz von Gewehren wird streng kontrolliert.