Zwei Beamte erschossen – Polizei sucht mit Foto nach Verdächtigem

31.01.2022, 16:12 Uhr | t-online, dpa, lw, ann

Schüsse im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz: In der Nacht wurden zwei Polizisten tödlich verletzt. Die Tat passierte bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet.

Bundesweit herrscht großes Entsetzen: Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz haben Unbekannte zwei Polizeibeamte erschossen. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht.

Zwei Polizisten sind am frühen Montagmorgen im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Nun sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach einem Tatverdächtigen. Bei dem Mann handelt es sich demnach um den 38-jährigen Andreas Johannes Schmitt aus Spiesen-Elversberg im Saarland. Er habe braune Haare und trage einen Bart, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mitteilten. Sein Aufenthalt sei derzeit unbekannt. "Bislang konnte der Verdächtige nicht aufgegriffen werden. Die Suche wird fortgesetzt."

Der Tatverdächtige soll in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen sein und einen Waffenschein besitzen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Laut Informationen von t-online betreibt der Verdächtige einen Wildhandel im Saarland.

Dringend tatverdächtig: Der 38-jährige Andreas Johannes Schmitt aus Spiesen-Elversberg. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)

Hinweise aus der Tatnacht oder zur Fahndung nimmt die Polizei unter der Nummer 0631-369-2528 entgegen. Die Polizei warnte in der Region davor, Anhalter mitzunehmen.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 4.20 Uhr auf der Kreisstraße 22 im Landkreis Kusel. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle seien die tödlichen Schüsse gefallen.

Fahndung nach Tätern läuft

Es werde verstärkt nach den flüchtenden Tätern gefahndet. "Aktuell laufen Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz t-online. Gefahndet werde nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch im benachbarten Saarland. "Es sind zivile und uniformierte Kräfte im Einsatz."

Die Fluchtrichtung sei nicht bekannt. "Es gehen ganz viele Hinweise aus der Bevölkerung ein", sagte eine Polizeisprecherin. Momentan würden rund 50 Hinweise nach und nach ausgewertet. Ob darunter eine heiße Spur sei, könne sie noch nicht sagen.

Beamte konnten noch Kollegen kontaktieren

Bei den beiden getöteten Polizisten handelt es sich um eine 24-Jährige und einen 29-Jährigen. Die 24-Jährige habe laut der Gewerkschaft der Polizei (GdP) noch an der Polizeihochschule studiert. Der andere Beamte, ein Polizeioberkommissar, sei ein "erfahrener, guter Polizist" gewesen, sagte ein Sprecher dem "Tagesspiegel". Beide stammen aus dem Saarland, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans mit. "Ich habe Innenminister Klaus Bouillon gebeten, als Ausdruck der Solidarität die Flaggen im Saarland auf halbmast zu setzen", so Hans.

Bevor die Polizisten getötet wurden, konnten sie noch ihre Kollegen kontaktieren. Nach den Worten "Die schießen" riss der Kontakt ab. Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, totes Wild im Fahrzeug gefunden zu haben. Die Polizei bestätigte dem "Spiegel" diese Details.



Die Beamten waren wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als geschossen wurde. Der Polizist soll demnach am Tatort ebenso noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz. Wie die "Bild" und "ntv" berichteten, sollen die Polizisten durch Kopfschüsse getötet worden sein. Diese Informationen bestätigte die Polizei zunächst nicht.

"Man ist hier in großer Alarmbereitschaft"



Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei die Polizistin bereits tot gewesen, ihr Kollege sei wenig später seinen Verletzungen erlegen, so ein Sprecher zu t-online. Was der Anlass der Fahrzeugkontrolle auf der um diese Uhrzeit wenig befahrenen Kreisstraße in Rheinland-Pfalz war, blieb zunächst noch unklar. "Da ist nur Wald und Wiese", sagte ein Polizeisprecher in einem Pressestatement.

Auch wie oft geschossen wurde, stand noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird. Die beiden Opfer waren als Zivilstreife auf einer Routinefahrt unterwegs, trugen aber Uniformen und Sicherheitswesten, wie eine Sprecherin der Polizei Kaiserslautern sagte.

Zwei Polizisten am Tatort in Kusel: Die getöteten Beamten stammten aus dem Saarland. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Die Kreisstraße 22 ist bei Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Aufgrund der Fahndungen kommt es dort teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Über dem Fahndungsgebiet kreise ein Hubschrauber, berichtete ein t-online-Reporter vor Ort. "Man ist hier in großer Alarmbereitschaft." Die Polizei lasse niemanden durch, es träfen immer mehr Ermittler ein. Auch ein Gerichtsmediziner befinde sich am Tatort.

"Realer Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich "tiefbestürzt". "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten", sagte die Landesvorsitzende Sabrina Kunz. Sie appellierte an die Bürger in der Region Kusel und Kaiserslautern, sich an diesem Montagabend "aus Rücksichtnahme" nicht an Versammlungen gegen Corona zu beteiligen. Die Einsatzkräfte würden auch für die Ermittlungen in dem doppelten Tötungsdelikt gebraucht.

Zu Hintergründen der Tat wollte sich die GdP Rheinland-Pfalz am Montagmorgen noch nicht äußern. Die stellvertretende Pressesprecherin Stefanie Loth schätzt das Risiko für Beamte bei Verkehrskontrollen aber insgesamt als sehr hoch ein: "Die Verkehrskontrolle ist eine der gefährlichsten Momente in der Polizeiarbeit – weil man so gar nicht weiß, was in dem Auto los ist."

"Die Tat ist entsetzlich"

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz zeigten sich "zutiefst schockiert" über die Tat. "Wir wollen im Moment die Ermittlungen in den absoluten Vordergrund stellen", sagte Lewentz (SPD). Es werde in alle Richtungen ermittelt. "Ich habe bewusst das Wort 'brutal' genommen", sagte er mit Blick auf die Schwere der Tat.

Die Ministerpräsidentin ordnete aufgrund der Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung (halbmast) im Land an. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser bot Lewentz jede Unterstützung an, die für eine möglichst schnelle Festnahme der Täter und für die Ermittlungen benötigt werde. Lesen Sie hier mehr Reaktionen zu der Tat.

In Rheinland-Pfalz gab es nach Angaben von Landesinnenminister Lewentz zuletzt am 17. März 2010 einen Mord an einem Polizisten. Damals wurde ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos bei einer Hausdurchsuchung von einem Mitglied der Rockerbande "Hells Angels" erschossen. Der Rocker wurde wegen "irrtümlich angenommener Notwehr" später freigesprochen.