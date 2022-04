Zwei Verletzte

13-Jähriger sticht Mädchen mit Messer in den Bauch

25.04.2022, 12:24 Uhr | dpa

Fall in Rostock: Ein 13-Jähriger hat am Sonntag offenbar zwei Mädchen mit angegriffen. Einer der beiden stach er in den Bauch. Dem Angriff ging ein Streit voraus.

Ein 13-Jähriger hat in Rostock einem 14-jährigen Mädchen mit einem Messer in den Bauch gestochen. Die Jugendliche wurde bei dem Angriff am Sonntagnachmittag leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zuvor habe es zwischen dem Jungen und einem anderen Mädchen eine Auseinandersetzung gegeben.



Der 13-Jährige bedrohte das Mädchen, schlug ihr ins Gesicht und trat sie. Auch sie wurde leicht verletzt. Als die 14-Jährige dem anderen Mädchen helfen wollte und den Jungen festhielt, stach dieser ihr mit dem Messer in den Bauch. Nach einer Fahndung wurde der Jugendliche in die Obhut der Mitarbeiter seiner Wohngruppe übergeben.