Insolvenz steht an

Das Logo des US-Chipherstellers (Archivbild): Die Pleite bringt auch Investitionen in Deutschland ins Wanken. (Quelle: IMAGO/Thomas Fuller / SOPA Images/imago)

Der US-Chiphersteller Wolfspeed steht vor der Pleite. Nach Informationen des "Wall Street Journal" zog die US-Regierung von Präsident Donald Trump die Zusage für eine staatliche Hilfe zurück. Das Unternehmen strebt demnach ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 an. Wolfspeed stellt spezielle Wafer aus Silizium-Carbid her, die unter anderem in der Autoindustrie Verwendung finden. Die schleppende Nachfrage nach E-Autos sowie die wachsende Konkurrenz aus China setzten dem Konzern aber zu.