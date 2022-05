Großrazzia in vier BundeslĂ€ndern gegen mutmaßliche PassfĂ€lscher

Wegen des Verdachts der gewerbsmĂ€ĂŸigen UrkundenfĂ€lschung, des Einschleusens von AuslĂ€ndern sowie der GeldwĂ€sche hat die Bundespolizei am Donnerstag Wohnungen und GeschĂ€ftsrĂ€ume in Hamburg , Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Außerdem vollstreckte sie drei Haftbefehle.

So nahmen die Beamten in Hamburg-Niendorf einen 50-JÀhrigen fest. Der Iraner gelte als HauptverdÀchtiger, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bundespolizei sprach von einem Schlag gegen die Organisierte KriminalitÀt .

Beamte durchsuchten 15 Objekte

Zur Durchsuchung der insgesamt 15 Objekte im Auftrag der Hamburger Staatsanwaltschaft waren rund 300 Beamte im Einsatz. Die Mitarbeiter von Bundespolizei und Steuerfahndung Hamburg stellten Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von 250.000 Euro sicher. Allein 80.000 Euro seien in den TĂŒren eines Kinder-Elektroautos versteckt gewesen, das im Keller einer Wohnung nahe dem Hamburger Flughafen stand. Bei einer Durchsuchung in Pinneberg seien mehrere gefĂ€lschte litauische Ausweise und FĂŒhrerscheine gefunden worden.