Der Fall bewegte ganz Deutschland: Zwei Polizisten waren in Kusel bei einer Verkehrskontrolle getötet worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen TĂ€ter erhoben.

Wegen tödlicher SchĂŒsse auf zwei Polizisten Ende Januar in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 38 Jahre alten Mann Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte die Justiz in Kaiserslautern am Dienstag mit. Eine 24 Jahre alte Polizistin und ein 29 Jahre alter Polizist waren wĂ€hrend einer nĂ€chtlichen Fahrzeugkontrolle bei Kusel erschossen worden. Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.