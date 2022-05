In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen zwischen China und Taiwan verschärft. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Auch versucht Peking, Taiwan international zu isolieren.

Zehn Tote bei Angriff in Buffalo

Erst am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen "allgemeiner Drohungen" ins Visier der Behörden geraten. Der 18-Jährige soll Verfasser eines im Internet veröffentlichten rassistischen "Manifests" sein. Die Tat hatte landesweit für großes Entsetzen gesorgt.