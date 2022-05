Massaker in Texas Uvalde-AmoklĂ€ufer schrieb angeblich fremder Instagram-Nutzerin Von Lars Wienand Aktualisiert am 25.05.2022 - 05:17 Uhr Lesedauer: 3 Min. Plötzlich mitten in einem Massaker: Vor dem Amoklauf von Uvalde war im mutmaßlichen Instagram-Profil des TĂ€ters eine fremde Frau markiert worden. (Quelle: Screenshot Instagram)

Eine junge Frau öffnet Instagram – und stellt fest, sie wird in ein erschĂŒtterndes Verbrechen hineingezogen: Vor dem Massaker von Texas ist offenbar eine Person von dem mutmaßlichen TĂ€ter um Hilfe gebeten worden.

Der 18-JĂ€hrige, der mutmaßlich an einer Schule in Uvalde in Texas 19 Kinder und zwei Erwachsene ermordet hat, wollte offenbar eine wildfremde junge Frau auf Instagram als Sprachrohr nutzen. Das MĂ€dchen ging am Dienstag nach der Tat selbst an die Öffentlichkeit mit Screenshots vom angeblichen Austausch mit dem TodesschĂŒtzen. Sie selbst war heftigen Anfeindungen im Netz ausgesetzt. FĂŒr die Echtheit der Nachrichten spricht einiges, von Behörden bestĂ€tigt ist der Vorfall bislang aber nicht.

Schon kurz nach der Tat war das mutmaßliche Instagram-Profil des TĂ€ters öffentlich geworden. Er hatte darin ein Foto von sich mit dem Magazin einer Waffe gepostet. In seinem Profil war aber auch ein Bild mit zwei AR-15 Schnellfeuergewehren zu sehen. Dieses Foto war es, dass die junge Frau in Verbindung mit seinem Verbrechen brachte. In dem Posting hatte er ihr Instagram-Profil verlinkt.

"Er ist ein Fremder"

Wieso? Sie schrieb dazu, sie wisse es nicht. "Er ist ein Fremder, der entschieden hat, mich zu taggen." Nach Recherchen des US-Portals "Daily Dot" ist sie minderjĂ€hrig. In einer Instagram-Story gab sie Einblicke darĂŒber, welchen Kontakt sie mit dem 18-JĂ€hrigen hatte. "Du repostet meine Waffenbilder", schrieb er ihr demnach bereits am 12. Mai. Ein Fragezeichen fehlte, aber es war wohl als Frage gedacht. Sie reagierte darauf mit Verwunderung" "Was haben deine Waffen mit mir zu tun?, antwortete sie in dem Chat.