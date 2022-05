Er drang in eine Grundschule ein und erschoss 19 Kinder und zwei Lehrer: Ein 18-JÀhriger hat in Texas ein Schulmassaker angerichtet. Freunde berichten nun, wie er sich zuletzt verÀnderte.

Nach dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas steht das ganze Land unter Schock. Ein 18-JĂ€hriger hatte zunĂ€chst auf seine Großmutter geschossen, dann drang er am Dienstagvormittag wĂ€hrend der Unterrichtszeit in eine Grundschule in Uvalde ein und feuerte um sich – so lange, bis ihn SicherheitskrĂ€fte erschossen. Dabei tötete er mindestens 21 Menschen – darunter 19 Kinder. Was ĂŒber die Opfer bislang bekannt ist, lesen Sie hier.