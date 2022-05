Der Amoklauf in einer Schule in Texas erschĂŒttert die Welt. Wieder sind die USA betroffen, wieder geht es um Gewalt mit Schusswaffen. Mehrere Statistiken zeigen eine alarmierende Entwicklung.

Diese Tat schockiert die USA: In Texas hat ein AmoklÀufer mindestens 21 Menschen erschossen, darunter 19 Kinder. In die Trauer am Tag danach mischt sich bei vielen Amerikanern auch Wut. Denn bei dem Massaker an einer Schule handelt es sich nicht um einen Einzelfall.