Amokläufer verriet deutschem Mädchen seinen Plan

19 Kinder in Texas erschossen AmoklĂ€ufer verriet deutschem MĂ€dchen seinen Plan Von afp Aktualisiert am 26.05.2022 - 10:56 Uhr Trauernde an der Grundschule von Uvalde: Nach SchĂŒssen sind in dem Ort mindestens 21 Menschen gestorben.

Der AmoklÀufer, der in der US-Stadt Uvalde ein Massaker anrichtete, hatte offenbar Kontakt mit einem MÀdchen in Frankfurt. Das berichtet der US-Sender CNN. Er soll mehrere Nachrichten an sie geschickt haben.

Der Angreifer, der an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas 19 Kinder erschoss, soll einem Medienbericht zufolge kurz vor der Attacke mehrere Nachrichten an eine Jugendliche in Deutschland geschickt haben.

Der US-Nachrichtensender CNN berichtete am Mittwoch, der 18-JÀhrige habe der 15-JÀhrigen aus Frankfurt am Dienstag geschrieben, er werde das Feuer in einer Grundschule eröffnen. Ob es sich dabei um Frankfurt am Main handelte, wird aus der Berichterstattung nicht deutlich.

Der 18-jĂ€hrige Salvador R. hatte am Dienstag an der Grundschule Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit einem Sturmgewehr 21 Menschen erschossen, 19 Schulkinder und zwei Lehrer. Zuvor hatte er seiner Großmutter ins Gesicht geschossen und sie dabei schwer verletzt. R. sei bis zu einer Stunde auf dem SchulgelĂ€nde gewesen, bevor die Polizei mit Gewalt in ein Klassenzimmer eindrang und ihn erschoss, teilten die Behörden am Mittwoch bei CNN mit.