"Er ist ein Fremder"

Wieso? Sie schrieb dazu, sie wisse es nicht. "Er ist ein Fremder, der entschieden hat, mich zu taggen." Nach Recherchen des US-Portals "Daily Dot" ist sie minderjĂ€hrig. In einer Instagram-Story gab sie Einblicke darĂŒber, welchen Kontakt sie mit dem 18-JĂ€hrigen hatte. "Du repostest meine Waffenbilder", schrieb er ihr demnach bereits am 12. Mai. Ein Fragezeichen fehlte, aber es war wohl als Frage gedacht. Sie reagierte darauf mit Verwunderung: "Was haben deine Waffen mit mir zu tun?", antwortete sie in dem Chat.

Jetzt sind 21 Menschen tot, darunter 19 Kinder an der Grundschule in der Kleinstadt Uvalde. Es ist der schlimmste Amoklauf an einer US-Schule seit dem Massaker an der Sandy Hook Elementary School in Newton in Connecticut am 14. Dezember 2012.