Nur einen Tag nach dem Massaker von Uvalde ist in einer Schule in der NĂ€he von Dallas ein SchĂŒler festgenommen worden. Er ging bewaffnet aufs SchulgelĂ€nde zu – die Polizei kam rechtzeitig.

Nahe der texanischen Stadt Dallas hat die Polizei offenbar einen weiteren Amoklauf verhindert. Ein SchĂŒler der Berkner-Highschool in Richardson war beobachtet worden, wie er gegen 11 Uhr am Morgen offenbar mit einer Waffe in der Hand in Richtung Schule ging.