AmoklÀufer erschoss 19 Kinder und zwei Lehrerinnen

Irma Garcia war Lehrerin an der Robb Elementary School in der texanischen Stadt Uvalde, an der am Dienstag 19 Kinder erschossen wurden. Sie und eine Kollegin starben bei dem Versuch, die Kinder zu schĂŒtzen, schreibt die "New York Post". Die Familie hat mittlerweile zu Spenden aufgerufen. Ein Cousin hat eine Kampagne ins Netz gestellt, um den Kindern des Paares zu helfen.