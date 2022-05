Aktualisiert am 31.05.2022 - 12:49 Uhr

Beim Feiern kam ein Mann aus Freiburg auf eine dreiste Idee: Er meldete ein Corona-Testzentrum an – ohne je eins zu betreiben. Der Gewinn war zunĂ€chst riesig. Schließlich fiel sein Betrug aber doch auf.

Im August 2021 habe er sich bei der KV registriert. Als Adresse gab er eine Straße in der Freiburger Partymeile an – und berechnete fĂŒr die Monate MĂ€rz bis Juni circa 491.000 Corona-Tests.

KassenĂ€rztliche Vereinigung agiert unglĂŒcklich

Der Mann musste nun nicht nur das Geld zurĂŒckzahlen, er wurde vom Amtsgericht auch wegen Betrugs schuldig gesprochen. Nach einer BewĂ€hrungszeit von einem Jahr werde das Gericht entscheiden, ob eine Jugendstrafe verhĂ€ngt wird. Außerdem muss er 1.500 Euro an eine gemeinnĂŒtzige Einrichtung bezahlen und die Kosten des Verfahrens selbst tragen, was in Jugendverfahren eher unĂŒblich ist.