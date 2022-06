Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich – wie am Wochenende ĂŒblich – Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe, durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der TĂ€ter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele SchĂŒtzen es gegeben habe und was das Motiv fĂŒr die Tat gewesen sei.

Weiterer Angriff auf der South Street

Der "Inquirer" berichtete zudem von einer weiteren tödlichen Schusswaffenattacke zwei Stunden nach der Schießerei auf der South Street. Bei dieser sei ein Mensch getötet worden. Die Polizei gehe davon aus, dass die zwei Angriffe jedoch nicht in Zusammenhang stehen.

Die USA wurden in den vergangenen Wochen von mehreren tödlichen Schusswaffenangriffen erschĂŒttert. Unter anderem tötete ein 18-JĂ€hriger 21 Menschen in einer Grundschule in Texas – die Opfer waren ĂŒberwiegend Kinder. Mehr dazu lesen Sie hier. In den Sommermonaten steigt die Zahl der Schusswaffenangriffe in den USA fĂŒr gewöhnlich an.