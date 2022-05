Abbot beschuldigt Polizei fĂŒr falsche Informationen

Abbot machte am Freitag die Polizeibehörden fĂŒr seine Aussagen verantwortlich; "Ich wurde in die Irre gefĂŒhrt", sagte Greg Abbott am Freitag in einer Pressekonferenz in der Kleinstadt Uvalde. Er habe der Öffentlichkeit die Informationen weitergeben, die ihm nach dem Blutbad in der Grundschule geschildert worden seien. "Die Informationen, die mir gegeben wurden, erwiesen sich zum Teil als ungenau, und ich bin absolut wĂŒtend darĂŒber."

Waffenlobby hÀlt Tagung ab

Das Schulmassaker fachte die Debatte ĂŒber schĂ€rfere Waffengesetze in den USA erneut an. Am Freitag sollte der frĂŒhere US-PrĂ€sident Donald Trump in Houston (Texas) bei der Jahrestagung der mĂ€chtigen Waffenlobby NRA auftreten. Der Republikaner ist vehement gegen eine VerschĂ€rfung der Waffengesetze. Trumps Teilnahme an der Veranstaltung stand bereits seit einiger Zeit fest. Er bestĂ€tigte sein Kommen nun noch einmal. "Amerika braucht in diesem Moment echte Lösungen und echte FĂŒhrung, nicht Politiker und Parteilichkeit", schrieb er vorab auf der von ihm mitbegrĂŒndeten Social-Media-Plattform Truth Social. Lesen Sie hier mehr dazu.

Die Mutter des 18 Jahre alten AmoklĂ€ufers bat unterdessen um Vergebung. "Ich habe keine Worte, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat", sagte Adriana MartinĂ©z am Freitag auf Spanisch dem Sender Televisa nach einer Übersetzung des Partnersenders CNN. "Vergeben Sie mir, vergeben Sie meinem Sohn." Der AmoklĂ€ufer lebte nach Angaben der Behörden bei seinen Großeltern. Über sein Motiv ist weiterhin nichts bekannt.