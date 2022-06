In DĂŒlmen in Nordrhein-Westfalen haben sich Jugendliche eine SchlĂ€gerei mit Mitgliedern eines SchĂŒtzenvereins geliefert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei vier MĂ€nner im Alter zwischen 28 und 46 Jahren verletzt.

Die SchlĂ€gerei ereignete sich nachts gegen 3 Uhr auf dem SchĂŒtzenfest am Dernekamp. Bereits im Festzelt gerieten die Gruppen verbal aneinander. Daraufhin forderte der Vorstand des SchĂŒtzenvereins die Jugendlichen auf, das Zelt und das Fest zu verlassen.

Dutzende Personen involviert

Doch vor dem Festzelt eskalierte der Streit: "Mehrere Zeugen gaben unabhĂ€ngig voneinander an, dass circa 30 unbekannte jugendliche TĂ€ter auf zehn Mitglieder des SchĂŒtzenvereines einschlugen und traten", schreibt die Polizei Coesfeld in einem Bericht. Als sich die Polizei nĂ€herte, seien die Jugendlichen in alle Richtungen weggerannt.