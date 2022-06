Er rief mehrfach um Hilfe US-Polizisten lassen Mann ertrinken Von dpa Aktualisiert am 07.06.2022 - 11:04 Uhr Lesedauer: 2 Min. US-Polizist mit einem Absperrband (Symbolbild): Die Polizisten forderten den Mann auf, zurĂŒckzuschwimmen. (Quelle: ZUMA Wire/imago-images-bilder)

"Ich werde ertrinken", rief er – doch die Polizisten glaubten ihm nicht: Um sich einer Kontrolle zu entziehen, ist ein Mann in Arizona in einen See gesprungen und ertrunken. FĂŒr die Polizisten hat das nun Folgen.

In den USA ist ein Mann vor den Augen untÀtiger Polizisten ertrunken. Wie auf einem von den Behörden der Stadt Tempe im Bundesstaat Arizona am Montag veröffentlichten Video zu sehen ist, war der Mann Ende Mai in einen Stausee gestiegen, als die Beamten ihn befragen wollten. Laut eines Transkripts rief der Mann um Hilfe, die Beamten reagierten jedoch nicht.

Die Polizisten waren nachts zu dem Ort gerufen worden, weil ein Paar "LĂ€rm" verursacht hatte. Laut Mitteilung befragten sie erst die 34-jĂ€hrige LebensgefĂ€hrtin des Mannes. Anschließend wollten sie auch den 30-JĂ€hrigen befragen. Wie auf dem Video zu sehen ist, kletterte dieser jedoch ĂŒber ein GelĂ€nder in den See. Die Beamten erklĂ€rten ihm, dass er nicht in dem See baden dĂŒrfe, er schwamm jedoch unter eine BrĂŒcke.

Loading... Embed