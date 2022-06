2. Die TĂŒren waren wohl nicht verschlossen

3. Polizisten probierten SchlĂŒssel wohl nicht an den entscheidenden TĂŒren aus

Mehrmals hĂ€tten ihm SchlĂŒssel vom Hausmeister gebracht werden mĂŒssen. Keiner habe gepasst. "Jedes Mal, wenn ich einen SchlĂŒssel probiert habe, habe ich nur gebetet", so Arredondo. Wie die Aufnahmen nun zeigten, habe Arredondo die SchlĂŒssel jedoch nicht an den TĂŒren der zwei Klassenzimmer ausprobiert, in denen der SchĂŒtze vermutet wurde, sondern an anderen TĂŒren in der NĂ€he – in der Hoffnung auf einen GeneralschlĂŒssel.