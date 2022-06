In aller Öffentlichkeit Mann tötet Frau nach abgelehnten Heiratsanträgen Von dpa 23.06.2022 - 17:02 Uhr Lesedauer: 1 Min. In Ägypten hat ein Mann eine Frau nach abgelehnten Heiratsanträgen getötet. (Symbolfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Weil sie mehrfach Heiratsanträge ablehnte, hat ein Mann eine Frau in Ägypten erstochen. Die Tat geschah vor vielen Zeugen.

Offenbar wegen eines abgelehnten Heiratsantrags soll ein Mann in Ägypten eine Studentin vor ihrer Universität erstochen haben. Sie habe seine Gesuche mehrfach abgelehnt, teilte die Staatsanwaltschaft am späten Mittwochabend nach der brutalen Tat in Mansura im Norden mit. Mehr als 20 Augenzeugen – darunter Studenten, Sicherheitsleute und Verkäufer aus Geschäften in der Nähe – hätten den Mord beobachtet. Verwandte und Freunde des Opfers hätten erklärt, dass der Mann sie bedrängt und gezwungen habe, seinen Antrag anzunehmen.

In sozialen Medien wurde ein Video der Tat verbreitet. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der die am Boden liegende Frau tötet – bei Tageslicht auf einer belebten Straße vor dem Eingang der Universität. Kurz darauf nehmen Passanten ihn in ihre Gewalt. Auf dem Handy des mutmaßlichen Täters fanden Ermittler laut Staatsanwaltschaft Nachrichten, in denen er der Frau droht, sie zu töten. Er wurde festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten.