Mordfall von Salzgitter: Mutmaßlicher Täter in Psychiatrie eingewiesen

In Salzgitter ist eine 15-JÀhrige getötet worden. Verantwortlich sollen zwei Jugendliche sein. Einer der beiden wurde nun in eine Psychiatrie eingewiesen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer SchĂŒlerin in Salzgitter ist der jĂŒngere der beiden VerdĂ€chtigen von einem Psychiater begutachtet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das teilte der Sprecher der niedersĂ€chsischen Stadt, Martin Neumann, am Sonntag mit. Der 13-JĂ€hrige sei mit Zustimmung der Eltern in die Klinik aufgenommen worden, in der er auch die nĂ€chsten Wochen bleiben soll.