Kolumbien: Dutzende Tote bei Aufstand in Gefängnis

Bei einer Gefangenenmeuterei in einer Haftanstalt in Kolumbien sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Häftlinge hätten in dem Gefängnis von Tuluá im Westen des Landes Matratzen in Brand gesteckt, berichtete die Zeitung "El Tiempo" am Dienstag unter Berufung auf den Leiter des Strafvollzugs, General Tito Castellanos. Dabei seien 49 Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden, darunter auch Vollzugsbeamte.