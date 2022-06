Kassel: 27-Jähriger wegen Millionenbetrug mit Coronatests verurteilt

Wegen Millionenbetrugs bei der Abrechnung von Coronatests ist ein 27-J√§hriger am Mittwoch in Kassel zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Zudem werden von ihm 120.000 Euro und von der Firma, deren Gesch√§ftsf√ľhrer er war, knapp zwei Millionen Euro eingezogen, wie das Landgericht am Mittwoch mitteilte. Der Angeklagte hatte zusammen mit anderen Menschen √ľber die Firma drei Testzentren in Kassel, Leipzig und Braunschweig betrieben.