Angreifer soll von Dach aus auf Menge gefeuert haben

Aktualisiert am 05.07.2022 - 07:43 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Tödliche Attacke am US-Nationalfeiertag: Die Polizei hat nach den SchĂŒssen bei einer Parade nahe Chicago einen VerdĂ€chtigen festgenommen.

Nach der tödlichen Schusswaffenattacke bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag nahe Chicago ist der VerdĂ€chtige gefasst worden. Der 22-JĂ€hrige befinde sich im Polizeigewahrsam, teilte das BĂŒro des Sheriffs des Landkreises Lake County am Montag mit.

Bei dem Angriff waren am US-UnabhÀngigkeitstag, dem vierten Juli, in der nördlich von Chicago gelegenen Stadt Highland Park im Bundesstaat Illinois wurden mindestens sechs Menschen getötet. Rund 25 weitere Personen im Alter von 8 bis 85 Jahren seien mit Schusswunden behandelt worden, darunter mehrere Kinder, sagte ein Arzt aus einem Krankenhaus in der NÀhe des Tatorts.