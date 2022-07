Auf Mallorca inhaftierte "Kegelbrüder": Eltern zahlen halbe Million für Freilassung

Nach einem Brand in einer Bar sitzen acht Deutsche noch immer in Untersuchungshaft auf Mallorca. Nun könnte Bewegung in den Fall kommen.

Beschuldigt, Zigarettenstummel vom Balkon geworfen zu haben

Den Mitgliedern des Kegelclubs "Stramm am Tisch" aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, mit Zigarettenkippen den Brand einer Bar ausgelöst zu haben. Am 20. Mai wurde die Bar "Why not Mallorca" und angrenzende Gebäude schwer beschädigt, nachdem das Dach aus Schilfrohr in Flammen aufgegangen war. Zwei Menschen wurden verletzt – die Schadenssumme soll bei 150.000 Euro liegen.