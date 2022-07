Usedom: Unbekannte legen Zementsäcke auf Bahngleise

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefĂ€hrlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf der Ostsee-Insel Usedom. Unbekannte haben am Wochenende bei Koserow (Vorpommern-Greifswald) ZementsĂ€cke, Paletten und Verkehrszeichen auf die Gleise der Usedomer BĂ€derbahn gelegt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Mehrere Triebwagen mit Reisenden ĂŒberfuhren vermutlich bei Dunkelheit in der Nacht zu Sonntag die GegenstĂ€nde. Alarmierte Beamte fuhren daraufhin entlang der Strecke zwischen Koserow und Zempin und stellten Teile sicher, darunter Straßen-Leitpfosten.