Burghausen: Mann erschossen – mutmaßlicher Täter gefasst

SchĂŒsse im oberbayerischen Burghausen: Bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielhalle ist ein Mann erschossen worden. Der 32-JĂ€hrige wurde am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt an der österreichischen Grenze getötet, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der mutmaßliche TĂ€ter wurde nach einem nĂ€chtlichen Großeinsatz festgenommen. Das teilte die Polizei Oberbayern SĂŒd am Freitagmorgen via Twitter mit.