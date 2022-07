Menschenhandel: Polizei fasst zehn Verdächtige in Süddeutschland

Am Dienstag durchsuchte die Polizei in Bayern Wohnungen in Ingolstadt, Illertissen, München, Altötting sowie in Laupheim in Baden-Württemberg. Dabei waren rund 160 Beamte im Einsatz. Zeitgleich durchsuchten in Rumänien rund 80 Beamte sechs Objekte. Neun Haftbefehle wurden vollstreckt, sieben davon in Rumänien. Zudem wurde ein bislang nicht Verdächtigter festgenommen.