Tochterfirma von Hyundai soll Kinder beschäftigen

Eine Tochtergesellschaft von Hyundai hat in einem Werk in Alabama, USA Kinderarbeit eingesetzt. "Die Verbraucher sollten empört sein", sagte David Michaels, ehemaliger stellvertretende US-Arbeitsminister der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) zu dem Vorgang. "Sie sollten wissen, dass diese Autos zumindest zum Teil von Arbeitern gebaut werden, die Kinder sind und zur Schule gehen sollten, anstatt Leib und Leben zu riskieren, weil ihre Familien verzweifelt nach Einkommen suchen", fügte er hinzu.

Drei "Mitarbeiter" zwischen 12 und 15 Jahre alt

Die minderjährigen Arbeitnehmer hätten in letzter Zeit in einem von Smart Alabama LLC betriebenen Metallstanzwerk gearbeitet, berichtete die Polizei. Ein Mädchen, das in diesem Monat 14 Jahre alt wird, und ihre beiden Brüder im Alter von zwölf und 15 Jahren hätten Anfang des Jahres in dem Werk gearbeitet. Alle drei gingen nach Angaben von Personen, die mit ihrer Beschäftigung vertraut sind, nicht zur Schule. Ihr Vater bestätigte die Angaben dieser Personen in einem Interview mit Reuters.