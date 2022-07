USA: Mutmaßlicher Doppelmörder bei Verkehrskontrolle erwischt

Ein 76-Jähriger aus Kalifornien ist offenbar der Täter in zwei ungeklärten Mordfällen in den USA . Er wird beschuldigt, womöglich 1980 Latrelle Lindsay und 1996 Winifred Douglas getötet zu haben. Beide Frauen waren bei ihrer Ermordung 46 Jahre alt.

Die DNA von James G. wurde bei einem Atemalkoholtest während einer Verkehrskontrolle gesichert und mit Spuren, die an den Tatorten entdeckt wurden, verglichen. Nun wurde G. wegen Mordes in beiden Fällen angeklagt.

Stumpfe Gewalteinwirkungs-Merkmale an beiden Leichen

Die Leiche von Winifred Douglas war am Rande einer Autobahn in Vallejo gefunden worden, teilte das zuständige Polizeidepartement mit. Sie wies Anzeichen stumpfer Gewalteinwirkung auf und war erwürgt worden. Latrelle Lindsay wurde sexuell missbraucht, erstickt und ebenfalls durch stumpfe Gewalteinwirkung misshandelt. Ihre Leiche fanden Polizisten in ihrem eigenen Haus.