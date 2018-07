Hashtag #MeTwo nach Özil-Rücktritt

Hunderte Menschen berichten bei Twitter über Alltagsrassismus

Ein schwarzer Mann sitzt an einem Laptop. Unter dem Hashtag #MeTwo veröffentlichen viele Nutzer mit Migrationshintergrund ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. (Quelle: nappy.co (Symbolbild))

In seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft redete Mesut Özil auch offen über seine Erfahrungen mit Rassismus. Unter dem Hashtag #MeTwo berichten jetzt hunderte Deutsche mit Migrationshintergrund über ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung und Vorurteilen.

„Wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Migrant“ – mit diesem Satz löste Mesut Özil eine neue Debatte über Rassismus in Deutschland aus. Hunderte Twitter-Nutzer mit Migrationshintergrund twittern jetzt unter dem Hashtag #MeTwo über ihre eigenen Erfahrungen und zeigen, dass die Diskussion aktueller denn je ist.

Ins Leben gerufen wurde der Hashtag vom Autoren und Journalisten Ali Can. Can hatte bereits 2016 eine „Hotline für besorgte Bürger“ gegründet, bei der Flüchtlingsgegner anrufen und mit ihm in Dialog treten konnten.

Ali Can kämpft als Gründer der »Hotline für besorgte Bürger« gegen Vorurteile und Alltagsrassismus. Nun steht er hinter einem neuen Hashtag gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund: #MeTwo✌️ @alicanglobal pic.twitter.com/PjDw6ZJ9qp — Perspective Daily (@PDmedien) July 24, 2018

Der Hashtag #MeTwo erinnert nicht nur zufällig an die #metoo-Kampagne, die sich gegen Sexismus richtete. Can erklärt, wofür der Hashtag steht und worum es ihm damit geht: „Warum »Two«? Weil ich mehr bin als nur eine Identität. Ich gehe in Deutschland arbeiten, fühle mich hier zu Hause, habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Gleichzeitig kann ich mich zu einem anderen Kultur oder Land verbunden fühlen. Die zwei Seiten verschmelzen, sie stehen nicht im Widerspruch.“

Inzwischen wurden auf Twitter mehr als 5.500 Tweets zu dem Hashtag veröffentlicht; hunderte Menschen mit Migrationshintergrund berichten hier über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung bei der Wohnungssuche, dem Schulbesuch, auf der Arbeit oder in anderen Alltagssituationen:

Wenn du über Immoscout freie Wohnungen kontaktierst & einfach keine Antwort bekommst, aber die deutsche Freundin bei gleichen Angeboten sofort Antworten erhält. Nach Ehe & Namensänderung hat sie auch keine Antwort mehr bekommen.



Wohnung nur dank gezahlter Maklerprovision. #metwo — Oguz Yilmaz 🤷🏻‍♂️ (@oguz) July 26, 2018

Auf der Arbeit angesprochen werden mit "Sie kommen also aus dem Fernen Osten" und auf mein Nein nur zurückbekommen "Doch, das seh ich aber an Ihrem Gesicht". #metwo — linh (@annlimu) July 26, 2018

Mindestens 3x in 2 Monaten am Hbf von der Polizei vor allen Leuten rausgezogen werden nach dem Ausweis gefragt und nach Drogen durchsucht werden. Normalität. #MeTwo — Pottkind (@Ruhrpott778) July 26, 2018

Wenn du fast jedes fucking Mal gefragt wirst wo du denn "wirklich" herkommst.

Die meisten, die mich das fragen, waren wahrscheinlich schon öfter in der Türkei als ich. 🙄 #metwo — Oguz Yilmaz 🤷🏻‍♂️ (@oguz) July 26, 2018

Mehrere Twitter-Nutzer berichten auch von Situationen, in denen sie mehr oder weniger unterschwellig bedroht und angefeindet werden:

Damit ich meine Studium finanzieren kann gehe ich ab und zu bei Almans putzen



Einmal kam ich in eine Wohnung und dieses Buch lag auf den Tisch darunter war meine Geld für den Tag #metwo pic.twitter.com/WvNaL1Xctj — PoMo bubble bedeutet Prominet bubble (@europeu_odeio) July 26, 2018

In der Schule riefen sie, ich gehöre doch „vergast“. Im Internet schrieben sie, „schade“, dass meine Eltern nicht „genapalmt wurden“. War natürlich alles immer „nur ’n Witz“. Hallt trotzdem bis heute nach. #MeTwo — Vanessa Vu (@_vanessavu) July 26, 2018

Die meisten Tweets lassen sich unter dem Stichwort „Alltagsrassismus“ zusammenfassen: Diskriminierung, die sich häufig als scheinbar harmloser Witz über Namen, Essen und Hautfarbe verkleidet und die dennoch keinen Deut besser ist als handfeste Beleidigungen.

Jedes mal wenn ich höre wie Leute mit meinem Papa besonders laut und langsam sprechen. #MeTwo — Nava (@navasgeht) July 26, 2018

Witze über den Namen. immer und überall. #MeTwo — Azaadeh Arzu (@Spalter_in) July 26, 2018

„Ah, Du kommst aus Polen? Kennst Du schon den hier? Warum müssen Russen ein deutsches Auto zweimal klauen? Weil sie durch Polen durch müssen. Hahahaha. Lustich, ne?!“ Als Kind ca. 100 Mal erlebt. Meine beste Freundin kam aus Russland. #MeTwo — Katharina Nocun (@kattascha) July 26, 2018

Fasst man alle Kommentare, die meine Familie und ich hören, zusammen, entsteht folgendes Bild asiatischer Menschen: Mathefreaks, die ein Asiarestaurant führen, wo sie Katzen und Hunde kochen. Die Kinder spielen Geige und Klavier. Den Buchstaben R kann keiner aussprechen. #MeTwo — schwarzbärin (@schwarzbaerin) July 26, 2018

Lange Schlange an der Kasse. Ich sag zum älteren Mann hinter mir:"Sie können ruhig vor." - "Nein danke, ich habe dich lieber im Blick." #MeTwo — Abdelkarim 🐤 (@AbdelkarimsLP) July 26, 2018

Genau deshalb gibt es auch Kritik am Begriff „Alltagsrassismus“:

Das ist kein Alltagsrassismus, das ist Rassismus, der jeden Tag einfach da ist. Hört auf es, Alltagsrassismus zu nennen, Es gibt ja auch keinen Feiertagsrassismus, oder Wochenendrassismus. Rassismus ist einfach jeden Tag #metwo — Szenespaltung trotz Marxlektüre (@problematash) July 26, 2018

Mesut Özils Brief endete mit: „Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Warum akzeptieren Menschen nicht, dass ich Deutscher bin?“ Dieser Frage können sich anscheinend auch viele andere Deutsche mit Migrationshintergrund anschließen.