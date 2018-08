Tragischer Unfall

Radfahrerin von Straßenbahn tödlich verletzt

15.08.2018, 16:52 Uhr | dpa

Rettungseinsatz in Frankfurt (Symbolbild): Am Dienstagabend ist eine Radfahrerin von einer Straßenbahn in Frankfurt erfasst und tödlich verletzt worden. (Quelle: Ralph Peters/imago)