Todesursache unklar

Polizei findet toten Säugling in Blumentopf

20.02.2019, 11:54 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Babyskelett in einem Blumentopf entdeckt worden. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. Die Mutter schweigt.

In der Wohnung einer 27 Jahre alten Frau in Rostock haben Polizisten in einem Blumentopf das Skelett eines Neugeborenen gefunden. Wann und woran das Baby gestorben ist, ist noch unklar, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Hierzu liefen DNA-Untersuchungen. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt.







Die Wohnung der Frau in einem Mehrfamilienhaus, die dort mit zwei Kindern lebe und das Baby vor längerer Zeit bekommen haben soll, sei nach einem Hinweis aus ihrem Umfeld bereits am 16. Februar durchsucht worden. Der Blumentopf soll mit Erde gefüllt gewesen sein. Die Frau habe keine Angaben dazu gemacht.