Unfall in Bayern

Motorrad streift Traktor – Biker stirbt

24.03.2019, 09:49 Uhr | dpa

Unfall in Bayern (Symbolbild): Ein Motorradfahrer hat einen Traktor gestreift und ist seinen Verletzungen erlegen. (Quelle: Monika Skolimowsk/dpa)

Bei einem Überholversuch streift ein Motorradfahrer in Bayern einen Traktor – und kommt von der Straße ab.

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Moosthenning in Bayern ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Biker am frühen Samstagabend einen Traktor überholen, der dann aber links abbog.





Das Motorrad streifte den Traktor und kam von der Straße ab. Der Fahrer schleuderte gegen einen Baum und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde ins Krankenhaus geflogen, wo er später starb.