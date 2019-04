Unfall auf Fehmarn

Neunjähriger bei Sturz von Steilufer schwer verletzt

23.04.2019, 14:13 Uhr | AFP

Ein Kind ist am Ostermontag mit seinem Fahrrad gestürzt und rund sieben Meter einen Hang herabgefallen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein Neunjähriger hat sich bei einem Sturz von einem Steilufer auf der Insel Fehmarn in Schleswig-Holstein schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Junge am Ostermontag mit seinem Fahrrad hingefallen und kopfüber rund sieben Meter tief einen Hang an der Ostseeküste hinabgerutscht. Das teilte die Polizei in Lübeck mit. Er brach sich dabei unter anderem einen Arm.





Der Junge war demnach gemeinsam mit einem Erwachsenen auf einem Trampelpfad an der Abbruchkante bei dem Ort Wulfen unterwegs, als er mit seinem Fahrrad hinfiel und die Böschung hinabstürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand aber nicht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen noch.