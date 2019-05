Mega-Crash in NRW

Autotransporter durchbricht Mittelleitplanke auf A44

07.05.2019, 16:14 Uhr | dpa

In NRW hat am Morgen ein Autotransporter mehrere Fahrzeuge auf einer Autobahn verloren. Die Strecke war zeitweilig in beide Richtungen gesperrt. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Ein Autotransporter ist am Morgen auf der Autobahn 44 bei Geseke im Kreis Soest durch die Mittelleitplanke gekracht und hat mehrere Fahrzeuge verloren. Zwei Fahrzeuge krachten in die Unfallstelle, ein Fahrer eines Kleintransporters wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall war die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, wie ein Polizeisprecher in Dortmund sagte.

In Richtung Kassel konnte im Laufe des Morgens eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Dortmund wurde im Laufe des Vormittags aufgehoben, im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu mehreren Kilometern Stau. Autofahrer mussten mit Verzögerungen von mehr als einer Stunde in Kauf nehmen.

Der 47 Jahre alte Fahrer des Autotransporters war am frühen Morgen in Richtung Dortmund unterwegs und hatte aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Transporter krachte durch die Mittelleitplanke.





Mehrere der geladenen Autos verteilten sich auf der Autobahn. Ein Sattelzug sowie ein Kleintransporter fuhren in die Unfallstelle. Dabei wurde der 57 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters schwer verletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 450.000 Euro.